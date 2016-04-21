A Really Random Robot

Ursprünglicher Autor:

Dieser Expert Advisor ist eine objektorientierte MQL5 Version des MQL4 random entry Expert Advisor von Trading Gurus.

Der Expert Advisor wird am besten auf der Zeiteinheit 1M verwendet. Probieren Sie ihn auf einem oder allen Währungspaaren aus.

Er verwendet einen Zufallszahlengenerator um zur Bestimmung der Richtung des Trades einfach das Werfen einer Münze zu simulieren. Er bleibt zu 100% im Markt investiert. Er stellt ein Beispiel für einen minimalen Expert Advisor dar, der nach objektorientiertem Paradigma programmiert ist. Er basiert auf einem Framework das entworfen wurde um die Erstellung von komplexeren Robotern zu vereinfachen. Er bietet zudem eine Grundlage zur Quantifizierung des Nutzens von alternativen Einstiegsmethoden.

Er kann überraschend profitabel sein!

Eingabe Einstellungen:

Magic - Magic Number um Ihren Broker glauben zu machen Sie haben einen profitablen Roboter zu verbergen! Standard = 12345

Slippage - Akzeptierbare Slippage für eine Market Order. Standard = 30

ProfitTarget - Festes Take Profit. Standard = 1000

StopLoss - Festes Stop Loss. Standard = 3000

Lots - Feste Stückzahl. Standard = 0.1

ReallyRandom - Wenn true soll jeder Backtest-Lauf eine verschiedene Sequenz von simulierten Münzwürfen generieren. Wenn false soll jeder Backtest-Lauf genau die gleiche Sequenz von simulierten Münzwürfen generieren. Standard = true

Die pip-basierten Einstellungen sollten durch 10 dividiert werden wenn ihr Broker nur 4 Nachkommastellen anbietet.

Strategietester Report

MetaQuotes-Demo (Build 305)



Einstellungen Expertenprogramm: GurooEx01 Symbol: EURUSD Periode: M1 (03.01.2010 - 10.08.2010) Eingaben: Magic=12345

Slippage=30

ProfitTarget=1000

StopLoss=3000

Lots=0.100000

ReallyRandom=true Broker: MetaQuotes Software Corp. Währung: USD Einlage: 3 000.00

Ergebnisse Balken: 219207 Ticks: 868201 Nettogewinn gesamt: 1 586.38 Bruttogewinn: 4 565.56 Bruttoverlust: -2 979.18 Profitfaktor: 1.53 Erwartetes Ergebnis: 28.33 Erholungsfaktor: 2.07 Sharpe-Ratio: 0.18

Rückgang Kontostand: Rückgang Kontostand absolut: 566.12 Rückgang Kontostand maximal: 663.72 (21.43%) Rückgang Kontostand relativ: 21.43% (663.72) Rückgang Equity: Rückgang Equity absolut: 650.60 Rückgang Equity maximal: 767.30 (24.62%) Rückgang Equity relativ: 24.62% (767.30)

Gesamtanzahl Trades: 56 Sell-Positionen (davon gewonnen in %): 22 (90.91%) Buy-Positionen (davon gewonnen in %): 34 (76.47%) Anzahl Deals: 112 Gewonnene Trades (in % von Gesamt): 46 (82.14%) Verlorene Trades (in % vom Gesamt): 10 (17.86%)

Größter Gewinntrade: 105.64 Größter Verlusttrade: -303.15

Durchschnitt Gewinntrade: 99.25 Durchschnitt Verlusttrade: -297.92

Maximum Gewinntrades in Folge ($): 9 (903.33) Maximum Verlusttrades in Folge ($): 2 (-599.78)

Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: 903.33 (9) Maximum Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -599.78 (2)

Durchschnitt Gewinntrades in Folge: 5 Durchschnitt Verlusttrades in Folge: 1

Richtlinien: