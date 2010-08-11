CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индекс относительной силы волатильности - индикатор для MetaTrader 5

Ruslan Khasanov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4018
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простой индикатор для количественной оценки волатильности.

Может применяться для определения степени сужения, расширения полос индикатора Bollinger Bands для выявления флетовых зон.

Индекс относительной силы волатильности

A Really Random Robot A Really Random Robot

При выборе направления сделки этот робот использует генератор случайных чисел для моделирования процесса подбрасывания монетки. Является примером минимального советника, написанного в объектно-ориентированном стиле. Также он может служить основой для добавления альтернативных, более сложных методов входа.

Pipser Pipser

Советник позволяет совершать сделки в один клик.

TicksFile TicksFile

Cоветник, позволяющий не только сохранять информацию по тикам в файл, но и записать смоделированные тестером тики.

FIR_filter FIR_filter

Скользящая средняя на основе цифрового фильтра.