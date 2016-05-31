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TSICloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор TSICloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора TSICloud.mq5.
Рис.1. Индикатор TSICloud_HTF
Эксперт Exp_TSICloud построен на основе изменения цвета индикатора TSICloud.PriceChannel_Stop_Digit
Индикатор PriceChannel_Stop с отображением последнего значения в виде ценовой метки с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического стохастика.NRMA_Digit
Известный индикатор от Константина Копыркина, который породил множество реализаций индикатора NRTR, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.