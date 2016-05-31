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Exp_TSICloud - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1905
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_TSICloud.mq5 (9.58 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
TSICloud.mq5 (9.01 KB) просмотр
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Эксперт Exp_TSICloud построен на основе изменения цвета индикатора TSICloud. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора. В эксперте добавлен входной параметр, позволяющий торговать против тренда:

input bool       Invert=false;          //Торговля против тренда

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TSICloud.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования
PriceChannel_Stop_Digit PriceChannel_Stop_Digit

Индикатор PriceChannel_Stop с отображением последнего значения в виде ценовой метки с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

T3Taotra_HTF T3Taotra_HTF

Индикатор T3Taotra с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TSICloud_HTF TSICloud_HTF

Индикатор TSICloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

iStochKomposter iStochKomposter

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического стохастика.