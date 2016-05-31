Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_TSICloud - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1905
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_TSICloud построен на основе изменения цвета индикатора TSICloud. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора. В эксперте добавлен входной параметр, позволяющий торговать против тренда:
input bool Invert=false; //Торговля против тренда
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TSICloud.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор PriceChannel_Stop с отображением последнего значения в виде ценовой метки с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.T3Taotra_HTF
Индикатор T3Taotra с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор TSICloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.iStochKomposter
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического стохастика.