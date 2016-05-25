Индикатор MaChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.

Построение индикаторов ROC двух произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.