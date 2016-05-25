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Индикаторы

M2_MA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1960
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор M2_MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора M2_MA.mq5.

Рис.1 Индикатор M2_MA_HTF

Рис.1 Индикатор M2_MA_HTF

M2_MACandle M2_MACandle

Индикатор M2_MA в свечном виде.

MaChannel_HTF MaChannel_HTF

Индикатор MaChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XEnvelopes_Digit XEnvelopes_Digit

Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.

ROC2_VG ROC2_VG

Построение индикаторов ROC двух произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.