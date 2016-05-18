Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Directed_Movement_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1666
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Directed_Movement с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Directed_Movement.mq5.
Рис.1. Индикатор Directed_Movement_HTF
Directed_Movement
Дважды сглаженный индикатор RSI в виде цветного облака.InstTrend
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.
Exp_Directed_Movement
Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора Directed_Movement.InstTrend_HTF
Индикатор InstTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.