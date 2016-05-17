Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_VWAP_Close - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1930
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_VWAP_Close построен на основе изменения направления движения скользящей средней VWAP_Close. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора VWAP_Close.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на EURUSD H8:
Рис.2. График результатов тестирования
Простой и экономичный к ресурсам компьютера ЗигЗаг.trend_arrows_HTF_Signal
Индикатор trend_arrow_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора trend_arrows на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.Directed_Movement
Дважды сглаженный индикатор RSI в виде цветного облака.