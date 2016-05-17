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Exp_VWAP_Close - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1930
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_VWAP_Close.mq5 (6.35 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
VWAP_Close.mq5 (5.06 KB) просмотр
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Эксперт Exp_VWAP_Close построен на основе изменения направления движения скользящей средней VWAP_Close. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора VWAP_Close.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на EURUSD H8:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

ZZ_Color ZZ_Color

Простой и экономичный к ресурсам компьютера ЗигЗаг.

trend_arrows_HTF_Signal trend_arrows_HTF_Signal

Индикатор trend_arrow_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора trend_arrows на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

InstTrend InstTrend

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.

Directed_Movement Directed_Movement

Дважды сглаженный индикатор RSI в виде цветного облака.