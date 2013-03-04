CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

WeeklyPivot - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4028
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Автор неизвестен

Индикатор точек разворота по недельным свечкам. Средняя фиолетовая линия - пивот по недельным свечам. Уровни поддержки и сопротивления определяются размером свечей.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.09.2007.  

Рис.1 Индикатор WeeklyPivot

Рис.1 Индикатор WeeklyPivot 

TrendRange TrendRange

Трендовый индикатор с тремя состояниями.

IncGUI_BitPicA IncGUI_BitPicA

Обновленная версия класса CBitPic с возможностью управления прозрачностью рисования

TradeAlgorithms TradeAlgorithms

Библиотека торговых функций, предназначенная для использования в коде скриптов и экспертов в зависимости от брокера.

MinPriceChange MinPriceChange

Индикатор наименьшей суммы ценовых изменений, который формирует сигналы после боковых движений и перед потенциальным прорывом в ту или иную сторону.