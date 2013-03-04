Смотри, как бесплатно скачать роботов
WeeklyPivot - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров: 4028
- 4028
Реальный автор:
Автор неизвестен
Индикатор точек разворота по недельным свечкам. Средняя фиолетовая линия - пивот по недельным свечам. Уровни поддержки и сопротивления определяются размером свечей.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.09.2007.
Рис.1 Индикатор WeeklyPivot
