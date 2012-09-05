Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
IncGUI_BitPic - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3533
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Включаемый файл IncGUI_BitPic.mqh с классом графического элемента управления CBitPic для пиксельного рисования (рис. 1).
Рис. 1. Пример рисования классом CBitPic.
Возможно рисование точек разного размера - DrawDot(), линий по координатам - DrawLine(), линий по углу - DrawLineByAngle(), стрелок - DrawArrow(), различных фигур: прямоугольников - DrawRectangle(), треугольников - DrawTriangle(), окружностей, эллипсов, колец, секторов - DrawCircle(). Эллипс может быть повернут на заданный угол (так же и кольцо эллипса, сектор эллипса). Фигуры могут рисоваться с заливкой или только контур. Возможна печать текста - TypeText() (несколько вариантов шрифта и размера). Созданное изображение можно сохранить в файл bmp - SavePicture(), а также загрузить из файла готовое bmp изображение - LoadPicture() (файл должен быть без сжатия, 24 или 32 бита).
Для использования элемента управления необходимо подключить файл IncGUI_BitPic.mqh:
#include <IncGUI_BitPic.mqh>
Затем, объявить класс, например, с именем p:
CBitPic p;
Класс создан с использованием принципов изложенных в статьях:
- Пользовательские графические элементы управления. Часть 1. Создание простого элемента управления
- Пользовательские графические элементы управления. Часть 2. Библиотека элементов управления
- Пользовательские графические элементы управления. Часть 3. Формы
Соответственно, принцип его применение аналогичен принципам использования элементов управления описанных в статьях: в первую очередь вызывается метод инициализации Init(), для включения видимости используется метод Show(), для скрытия и удаления по завершению работы метод Hide() и т.д.
В отличие от класса cIntBMP рисование выполняется несколько иначе, в cIntBMP цвет рисования указывался в функциях рисования фигур, здесь же рисование выполняется в следующем порядке: указывается цвет фона - SetBGColor(), выполняется очистка - Clear(), перед рисованием задается толщина рисования - SetDrawWidth(), цвет рисования SetDrawColor(), заливки - SetFillColor(), указывается нужна ли заливка - SetFilled(), или рисование выполняется только контуром, после этого вызываются функции рисования. Разумеется, по мере необходимости можно менят цвет рисования, заливки и пр. После рисования необходимо вызывать метод Redraw().
В следующей таблице приведены все методы класса:
|Метод
|Назначение и параметры
|void Clear()
|Очистка.
|void DrawArrow(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2,
bool aBoth=false
)
|Рисование стрелки. aX1, aY1 - координаты начала, aX2, aY2 - координаты конца, aBoth - стрелки на обеих концах.
|void DrawCircle(
int aX,
int aY,
int aR,
double aR2K=0,
double aFromAngle=0,
double aToAngle=0,
double aRatio=1,
double aRotateAngle=0
)
|Рисование окружности, кольца, эллипса, сектора. aX, aY - координаты центра; aR2K - радиус внутренней окружности (от 0 до 1); aFromAngle, aToAngle - начальный и конечный углы сектора; aRatio - коэфициент сжатия (положительное число, меньше 1 - сжатие по вертикали, больше 1 - расширение по вертикали); aRotateAngle - угол поворота.
|void DrawDot(
int aX,
int aY
)
|Рисование точки. aX, aY - координаты.
|void DrawLine(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2
)
|Рисование линии. aX1, aY1 - координаты начала, aX2, aY2 - координаты конца.
|void DrawLineByAngle(
int aX1,
int aY1,
double aAngle,
int aLength
)
|Рисование линии по углу. aX1, aY1 - координаты начала, aAngle - угол, aLength - длина.
|void DrawRectangle(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2
)
|Рисование прямоугольника. aX1, aY1 - координаты левого верхнего угла, aX2, aY2 - координаты правого нижнего угла.
|void DrawTriangle(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2,
int aX3,
int aY3
)
|Рисование треугольника. aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - координаты вершин.
|int Event(
const int id,
const long & lparam,
const double & dparam,
const string & sparam
)
|Обработчик событий. Вызывается из функции OnChartEvent() эксперта.
|int EventX()
|Координата Х последнего клика на граф. объекте.
|int EventY()
|Координата Y последнего клика на граф. объекте.
|void Fill(
int aX,
int aY
)
|Заливка области одного цвета цветом заливки. aX, aY - координаты.
|void GetData(
uint & aData[]
)
|Получение массива данных изображения. aData - массив в котором возвращаются данные.
|color GetPixel(
int aX,
int aY
)
|Получение цвета пикселя по заданным координатам. aX, aY - координаты.
|int Height()
|Получение высоты граф. объекта.
|void Hide()
|Удаление граф. объекта с графика.
|void Init(
string aName="CBitPic",
int aWidth=300,
int aHeight=200
)
|Инициализация. aName - имя графического объекта, aWidth - ширина, aHeight - высота.
|int Left()
|Получение координаты левого края граф. объекта.
|bool LoadPicture(
string aFileName,
bool aFileCommon=false
)
|Загрузка изображения из bmp файла. aFileName - имя файла, aFileCommon - файл находится в общей папке MQL5/Files или в папке MQL5/Files терминала. Допускаются файлы без сжатия, 24-ех и 32-ух битные.
|void Redraw()
|Перерисовка граф. объекта.
|void Refresh()
|Обновление (удаление и создание).
|bool SavePicture(
string aFileName,
bool aFileCommon=false
)
|Сохранение изображения в bmp файле. aFileName - имя файла, aFileCommon - сохранять в общей папке MQL5/Files или в папке MQL5/Files терминала.
|void SetBGColor(
uchar aR=0,
uchar aG=0,
uchar aB=255
)
|Установка цвета фона. aR, aG, aB - значение компонентов цвета.
|void SetBGColor(
color aColor=clrBlue
)
|Установка цвета фона. aColor - цвет.После установки цвета необходимо вызывать метод Clear().
|void SetData(
uint & aData[]
)
|Установка массива данных изображения. aData - массив данных.
|void SetDrawColor(
uchar aR=255,
uchar aG=255,
uchar aB=0)
|Установка цвет рисования. aR, aG, aB - значение компонентов цвета.
|void SetDrawColor(
color aColor=clrYellow
)
|Установка цвет рисования. aColor - цвет.
|void SetDrawWidth(
int aWidth
)
|Установка толщины рисования. aWidth - толщина от 1 до 5.
|void SetFillColor(
uchar aR=255,
uchar aG=0,
uchar aB=0
)
|Установка цвета заливки. aR, aG, aB - значение компонентов цвета.
|void SetFillColor(
color aColor=clrRed
)
|Установка цвета заливки. aColor - цвет.
|void SetFilled(
bool aFilled=true
)
|Установка режима заливки. aFilled - с заливкой/без заливки.
|void SetFont(
int aType=3
)
|Установка шрифта. aType - тип (0-6). 0 - Small Fonts 6, 1 - Small Fonts 7, 2 - Small Fonts 8, 3 - Arial 8, 4 - Arial Narrow 8, 5 - Arial Black 8, 6 - Courier New 8.
|void SetPos(
int aLeft,
int aTop
)
|Установка координат левого верхнего угла граф. объекта. aLeft - расстояние от левого края, aTop - от верхнего края.
|void SetPosLeft(
int aLeft
)
|Установка координаты левого края граф. объекта. aLeft - расстояние от левого края.
|void SetPosTop(
int aTop
)
|Установка координаты верхнего края граф. объекта. aTop - расстояние от верхнего края.
| void SetSize(
int aWidth,
int aHeight
)
|Установка размера. aWidth - ширина, aHeight -высота.
|void SetSubWindow(
int aNumber
)
|Установка подокна по номеру. aNumber - номер подокна.
|void SetSubWindow(
string aName
)
|Установка подокна по имени. aName - имя подокна.
|void SetTag(
string aValue
)
|Установка тэга. aValue - текст.
|void Show()
|Включение видимости граф. объекта.
|void Show(
int aLeft,
int aTop
)
|Включение видимости граф. объекта на указанной позиции. aLeft - расстояние от левого края, aTop - от верхнего края.
|string Tag()
|Получение тэга.
|int Top()
|Получение координаты верхнего края граф. объекта.
|void TypeText(
int aX,
int aY,
string aText,
int aDirection=0,
int aAlign=0
)
|Печать текста. aX, aY - координаты, aText - текст, aDirection - направление (0 - слева направо, 1 - сверху вниз, 2 - справа налево перевернутый, 3 - снизу вверх), aAlignе - выравнивание (0 - по началу текста, 1 - по концу текста).
|bool Visible()
|Получение видимости граф. объекта.
|int Width()
|Получение ширины граф. объекта.
В эксперте eBitPicTest.mq5 пример использования класса CBitPic, эксперт рисует на графике изображение как на рис. 1 и сохраняет его в файл с именем CBitPic.bmp (должен появиться в папке MQL5/Files папки данных терминала). Если на изображении щелкнуть мышкой, в комментарии графика отобразятся координаты точки, ее цвет, и в этом же месте будет нарисована "снежинка" (как в правом верхнем углу на рис. 1).
Классический вариант индикатора RVI (Relative Vigor Index), который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и выполненный в виде облакаИндекс новых максимумов-новых минимумов
Индекс новых максимумов-новых минимумов вычисляется как разность между числом валютных пар, показавших максимум за период, и числом валютных пар, показавших минимум за период.
Сглаженный ATR, показывает цветом растёт или слабеет тренд.MultiLineMovingAverage
Индикатор MultiLineMovingAverage показывает в рабочем окне графика уровни шести средних линий с разных таймфреймов.