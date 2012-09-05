Включаемый файл IncGUI_BitPic.mqh с классом графического элемента управления CBitPic для пиксельного рисования (рис. 1).





Рис. 1. Пример рисования классом CBitPic.



Возможно рисование точек разного размера - DrawDot(), линий по координатам - DrawLine(), линий по углу - DrawLineByAngle(), стрелок - DrawArrow(), различных фигур: прямоугольников - DrawRectangle(), треугольников - DrawTriangle(), окружностей, эллипсов, колец, секторов - DrawCircle(). Эллипс может быть повернут на заданный угол (так же и кольцо эллипса, сектор эллипса). Фигуры могут рисоваться с заливкой или только контур. Возможна печать текста - TypeText() (несколько вариантов шрифта и размера). Созданное изображение можно сохранить в файл bmp - SavePicture(), а также загрузить из файла готовое bmp изображение - LoadPicture() (файл должен быть без сжатия, 24 или 32 бита).

Для использования элемента управления необходимо подключить файл IncGUI_BitPic.mqh:



#include <IncGUI_BitPic.mqh>

Затем, объявить класс, например, с именем p:

CBitPic p;

Класс создан с использованием принципов изложенных в статьях:

Соответственно, принцип его применение аналогичен принципам использования элементов управления описанных в статьях: в первую очередь вызывается метод инициализации Init(), для включения видимости используется метод Show(), для скрытия и удаления по завершению работы метод Hide() и т.д.

В отличие от класса cIntBMP рисование выполняется несколько иначе, в cIntBMP цвет рисования указывался в функциях рисования фигур, здесь же рисование выполняется в следующем порядке: указывается цвет фона - SetBGColor(), выполняется очистка - Clear(), перед рисованием задается толщина рисования - SetDrawWidth(), цвет рисования SetDrawColor(), заливки - SetFillColor(), указывается нужна ли заливка - SetFilled(), или рисование выполняется только контуром, после этого вызываются функции рисования. Разумеется, по мере необходимости можно менят цвет рисования, заливки и пр. После рисования необходимо вызывать метод Redraw().

В следующей таблице приведены все методы класса:

Метод

Назначение и параметры

void Clear() Очистка. void DrawArrow(

int aX1,

int aY1,

int aX2,

int aY2,

bool aBoth=false

) Рисование стрелки. aX1, aY1 - координаты начала, aX2, aY2 - координаты конца, aBoth - стрелки на обеих концах. void DrawCircle(

int aX,

int aY,

int aR,

double aR2K=0,

double aFromAngle=0,

double aToAngle=0,

double aRatio=1,

double aRotateAngle=0

) Рисование окружности, кольца, эллипса, сектора. aX, aY - координаты центра; aR2K - радиус внутренней окружности (от 0 до 1); aFromAngle, aToAngle - начальный и конечный углы сектора; aRatio - коэфициент сжатия (положительное число, меньше 1 - сжатие по вертикали, больше 1 - расширение по вертикали); aRotateAngle - угол поворота. void DrawDot(

int aX,

int aY

) Рисование точки. aX, aY - координаты. void DrawLine(

int aX1,

int aY1,

int aX2,

int aY2

) Рисование линии. aX1, aY1 - координаты начала, aX2, aY2 - координаты конца. void DrawLineByAngle(

int aX1,

int aY1,

double aAngle,

int aLength

) Рисование линии по углу. aX1, aY1 - координаты начала, aAngle - угол, aLength - длина. void DrawRectangle(

int aX1,

int aY1,

int aX2,

int aY2

) Рисование прямоугольника. aX1, aY1 - координаты левого верхнего угла, aX2, aY2 - координаты правого нижнего угла. void DrawTriangle(

int aX1,

int aY1,

int aX2,

int aY2,

int aX3,

int aY3

) Рисование треугольника. aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - координаты вершин. i nt Event(

const int id,

const long & lparam,

const double & dparam,

const string & sparam

) Обработчик событий. Вызывается из функции OnChartEvent() эксперта. i nt EventX() Координата Х последнего клика на граф. объекте. i nt EventY() Координата Y последнего клика на граф. объекте. void Fill(

int aX,

int aY

) Заливка области одного цвета цветом заливки. aX, aY - координаты. void GetData(

uint & aData[]

) Получение массива данных изображения. aData - массив в котором возвращаются данные. color GetPixel(

int aX,

int aY

) Получение цвета пикселя по заданным координатам. aX, aY - координаты. int Height() Получение высоты граф. объекта. void Hide() Удаление граф. объекта с графика. void Init(

string aName="CBitPic",

int aWidth=300,

int aHeight=200

) Инициализация. aName - имя графического объекта, aWidth - ширина, aHeight - высота. int Left() Получение координаты левого края граф. объекта. bool LoadPicture(

string aFileName,

bool aFileCommon=false

) Загрузка изображения из bmp файла. aFileName - имя файла, aFileCommon - файл находится в общей папке MQL5/Files или в папке MQL5/Files терминала. Допускаются файлы без сжатия, 24-ех и 32-ух битные. void Redraw() Перерисовка граф. объекта. void Refresh() Обновление (удаление и создание). bool SavePicture(

string aFileName,

bool aFileCommon=false

) Сохранение изображения в bmp файле. aFileName - имя файла, aFileCommon - сохранять в общей папке MQL5/Files или в папке MQL5/Files терминала. void SetBGColor(

uchar aR=0,

uchar aG=0,

uchar aB=255

) Установка цвета фона. aR, aG, aB - значение компонентов цвета. void SetBGColor(

color aColor=clrBlue

) Установка цвета фона. aColor - цвет.После установки цвета необходимо вызывать метод Clear(). void SetData(

uint & aData[]

) Установка массива данных изображения. aData - массив данных. void SetDrawColor(

uchar aR=255,

uchar aG=255,

uchar aB=0) Установка цвет рисования. aR, aG, aB - значение компонентов цвета. void SetDrawColor(

color aColor=clrYellow

) Установка цвет рисования. aColor - цвет. void SetDrawWidth(

int aWidth

) Установка толщины рисования. aWidth - толщина от 1 до 5. void SetFillColor(

uchar aR=255,

uchar aG=0,

uchar aB=0

) Установка цвета заливки. aR, aG, aB - значение компонентов цвета. void SetFillColor(

color aColor=clrRed

) Установка цвета заливки. aColor - цвет. void SetFilled(

bool aFilled=true

) Установка режима заливки. aFilled - с заливкой/без заливки. void SetFont(

int aType=3

) Установка шрифта. aType - тип (0-6). 0 - Small Fonts 6, 1 - Small Fonts 7, 2 - Small Fonts 8, 3 - Arial 8, 4 - Arial Narrow 8, 5 - Arial Black 8, 6 - Courier New 8. void SetPos(

int aLeft,

int aTop

) Установка координат левого верхнего угла граф. объекта. aLeft - расстояние от левого края, aTop - от верхнего края. void SetPosLeft(

int aLeft

) Установка координаты левого края граф. объекта. aLeft - расстояние от левого края. void SetPosTop(

int aTop

) Установка координаты верхнего края граф. объекта. aTop - расстояние от верхнего края. void SetSize(

int aWidth,

int aHeight

) Установка размера. aWidth - ширина, aHeight -высота. void SetSubWindow(

int aNumber

) Установка подокна по номеру. aNumber - номер подокна. void SetSubWindow(

strin g aName

) Установка подокна по имени. aName - имя подокна. void SetTag(

string aValue

) Установка тэга. aValue - текст. void Show() Включение видимости граф. объекта. void Show(

int aLeft,

int aTop

) Включение видимости граф. объекта на указанной позиции. aLeft - расстояние от левого края, aTop - от верхнего края. string Tag() Получение тэга. int Top() Получение координаты верхнего края граф. объекта. void TypeText(

int aX,

int aY,

string aText,

int aDirection=0,

int aAlign=0

) Печать текста. aX, aY - координаты, aText - текст, aDirection - направление (0 - слева направо, 1 - сверху вниз, 2 - справа налево перевернутый, 3 - снизу вверх), aAlignе - выравнивание (0 - по началу текста, 1 - по концу текста). bool Visible() Получение видимости граф. объекта. int Width() Получение ширины граф. объекта.



В эксперте eBitPicTest.mq5 пример использования класса CBitPic, эксперт рисует на графике изображение как на рис. 1 и сохраняет его в файл с именем CBitPic.bmp (должен появиться в папке MQL5/Files папки данных терминала). Если на изображении щелкнуть мышкой, в комментарии графика отобразятся координаты точки, ее цвет, и в этом же месте будет нарисована "снежинка" (как в правом верхнем углу на рис. 1).