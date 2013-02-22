Реальный автор:

Matthew ("Dr Chaos") Kennel

Мувинг с использованием алгоритма EMA. Используется линейная интерполяция двух разнопериодных EMA.



Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.10.2007.

Рис.1 Индикатор EMAPredictive3