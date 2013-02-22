CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

EMAPredictive3 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3256
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Matthew ("Dr Chaos") Kennel

Мувинг с использованием алгоритма EMA. Используется линейная интерполяция двух разнопериодных EMA.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.10.2007. 

Рис.1 Индикатор EMAPredictive3

Рис.1 Индикатор EMAPredictive3 

EMAAngle EMAAngle

Интересный трендовый индикатор, в основе которого лежат показания простого мувинга.

Average Speed Average Speed

Вычисление средней скорости цены

MD5 Hash MD5 Hash

Вычисление 32-символьной строки MD5-хеша от переданного байтового массива

CMIDI CMIDI

Класс для воспроизведения музыки через устройство MIDI