Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PChannel3Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1780
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор PChannel3Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PChannel3Cloud.mq5.
Рис.1. Индикатор PChannel3Cloud_HTF
PChannel3_HTF
Индикатор PChannel3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ResSupFibo
Индикатор показывает импульс цены валютной пары с разметкой Фибо-уровнями.
AML_StDev_HTF
Индикатор AML_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Taf
Канал с алгоритмом построения, аналогичным наипростейшему зигзагу.