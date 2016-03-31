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PChannel3Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Xaoc
Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала.
Индикатор Price Channel (ценовой канал) рассчитывает самый высокий максимум и самый низкий минимум для значения цен на барах.
Линии показывают максимумы и минимумы, по которым они построены. Когда рынок двигается выше верхней линии, это означает его усиление. Соответственно, когда цена уходит под нижнюю линию, это означает слабость рынка. Устойчивое движение выше или ниже предшествующих уровней канала может указывать на значительный прорыв. Помимо границ канала в индикаторе присутствует средняя линия и верхняя и нижняя половины канала заполнены бледно-красным и бледно-салатовым цветами.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.12.2005.
Рис.1. Индикатор PChannel3Cloud
Рис.2. Индикатор PChannel3
Пример применения библиотеки MasterWindows для создания игровой торговой панели.PChannel
Индикатор Price Channel (ценовой канал) рассчитывает самый высокий максимум и самый низкий минимум для значения цен на барах.
Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.PChannel3_Cloud_Digit_Grid
Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.