Реальный автор:

Xaoc

Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала.

Индикатор Price Channel (ценовой канал) рассчитывает самый высокий максимум и самый низкий минимум для значения цен на барах.

Линии показывают максимумы и минимумы, по которым они построены. Когда рынок двигается выше верхней линии, это означает его усиление. Соответственно, когда цена уходит под нижнюю линию, это означает слабость рынка. Устойчивое движение выше или ниже предшествующих уровней канала может указывать на значительный прорыв. Помимо границ канала в индикаторе присутствует средняя линия и верхняя и нижняя половины канала заполнены бледно-красным и бледно-салатовым цветами.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.12.2005.

Рис.1. Индикатор PChannel3Cloud