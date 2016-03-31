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Индикаторы

PChannel3Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2517
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Xaoc

Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала.

Индикатор Price Channel (ценовой канал) рассчитывает самый высокий максимум и самый низкий минимум для значения цен на барах.

Линии показывают максимумы и минимумы, по которым они построены. Когда рынок двигается выше верхней линии, это означает его усиление. Соответственно, когда цена уходит под нижнюю линию, это означает слабость рынка. Устойчивое движение выше или ниже предшествующих уровней канала может указывать на значительный прорыв. Помимо границ канала в индикаторе присутствует средняя линия и верхняя и нижняя половины канала заполнены бледно-красным и бледно-салатовым цветами.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.12.2005.

Рис.1. Индикатор PChannel3Cloud

Рис.1. Индикатор PChannel3Cloud

Рис.2. Индикатор PChannel3

Рис.2. Индикатор PChannel3
Panel-joke or a game system Panel-joke or a game system

Пример применения библиотеки MasterWindows для создания игровой торговой панели.

PChannel PChannel

Индикатор Price Channel (ценовой канал) рассчитывает самый высокий максимум и самый низкий минимум для значения цен на барах.

XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid

Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.

PChannel3_Cloud_Digit_Grid PChannel3_Cloud_Digit_Grid

Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.