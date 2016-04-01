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Exp_Heiken_Ashi_Smoothed - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3573
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Heiken_Ashi_Smoothed. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета свечей индикатора с голубого на красный или наоборот.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Heiken_Ashi_Smoothed.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

XDerivative_StDev_HTF XDerivative_StDev_HTF

Индикатор XDerivative_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

PChannel3_Cloud_Digit_Grid PChannel3_Cloud_Digit_Grid

Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.

Exp_Laguerre Exp_Laguerre

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorLaguerre.

X2MA_StDev_HTF X2MA_StDev_HTF

Индикатор X2MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.