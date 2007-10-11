CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

JMASlope - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4409
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Weld и TrendLaboratory

Индикатор JMA Slope.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7472

KiS_max_min_Avg KiS_max_min_Avg

Индикатор, показывающий каналы.

LSMA_AppliedPrice LSMA_AppliedPrice

Индикатор LSMA Applied Price.

Traditional Itrend Traditional Itrend

Индикатор тренда с множеством настроек. Показывает в виде двухцветной гистограммы направление тренда (красный) и силу тренда (синий). Основные сигналы - пересечение нулевой линии, достижение нового максимума/минимума, дивергенция.

CCM2 CCM2

Индикатор CCM2.