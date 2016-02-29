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WPR_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Классический индикатор WPR в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.
Рис.1. Индикатор WPR_Histogram
RSI_Histogram
Классический индикатор RSI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.PriceGrid
Индикатор строит ценовую сетку из округленных на несколько порядков уровней.
MFI_Histogram
Классический индикатор MFI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.Stochastic_Histogram
Классический Stochastic Oscillator в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности и цветным облаком между сигнальной линией и осциллятором для индикации пересечений осциллятора.