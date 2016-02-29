Индикатор строит ценовую сетку из округленных на несколько порядков уровней.

Классический индикатор RSI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.

Классический индикатор MFI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.

Классический Stochastic Oscillator в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности и цветным облаком между сигнальной линией и осциллятором для индикации пересечений осциллятора.