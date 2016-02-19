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Индикаторы

Extrem_N - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2846
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Serkov Alexandr

Простой и незамысловатый индикатор. Если текущий минимум меньше, чем минимум N баров назад, индикатор считает тренд убывающим.

И наоборот, если максимум текущего бара выше, чем максимум N баров назад, индикатор считает тренд восходящим. Глубина проверки задается в свойствах. Подойдет для поиска откатов как точки для входа в тренд.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 09.09.2014

Рис.1. Индикатор Extrem_N

Рис.1. Индикатор Extrem_N

Notches_HTF Notches_HTF

Индикатор Notches с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XMA_BBx7 XMA_BBx7

Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, с отображением последних значений в виде ценовых меток.

Extrem_N_HTF Extrem_N_HTF

Индикатор Extrem_N с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XMA_BBx7_HTF XMA_BBx7_HTF

Индикатор XMA_BBx7 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.