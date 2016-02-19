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Extrem_N - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Serkov Alexandr
Простой и незамысловатый индикатор. Если текущий минимум меньше, чем минимум N баров назад, индикатор считает тренд убывающим.
И наоборот, если максимум текущего бара выше, чем максимум N баров назад, индикатор считает тренд восходящим. Глубина проверки задается в свойствах. Подойдет для поиска откатов как точки для входа в тренд.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 09.09.2014
Рис.1. Индикатор Extrem_N
Индикатор Notches с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XMA_BBx7
Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, с отображением последних значений в виде ценовых меток.
Индикатор Extrem_N с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XMA_BBx7_HTF
Индикатор XMA_BBx7 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.