Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Extrem_N_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1680
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Extrem_N с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Extrem_N.mq5.
Рис.1. Индикатор Extrem_N_HTF
Extrem_N
Простой и незамысловатый индикатор, определяющий растущий максимум или падающий минимум.Notches_HTF
Индикатор Notches с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
XMA_BBx7_HTF
Индикатор XMA_BBx7 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Extrem_N
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Extrem_N.