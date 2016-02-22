CodeBaseРазделы
Индикаторы

Extrem_N_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1680
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Extrem_N с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Extrem_N.mq5.

Рис.1. Индикатор Extrem_N_HTF

