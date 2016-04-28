真实作者:

Serkov Alexandr

这是一个普通而简单的指标，如果当前的最低价低于前N个柱的最低价，本指标就认为是下跌趋势，

相反，如果当前最高价高于前N个柱的最高价，本指标就认为这是一个上涨趋势。您可以在属性中设置检验深度。本指标擅长于寻找回滚，并且使用它们作为进场点。

本指标最初是使用MQL4语言编写并首先于2014年9月9日发布在代码库中。

图1. Extrem_N 指标