Extrem_N - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1128
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Serkov Alexandr
Indicador sencillo y sin pretensiones. Si el mínimo actual es menor que el mínimo N barras atrás, el indicador considera la tendencia descendente.
Y al contrario, si el máximo actual es mayor que el máximo N barras atrás, el indicador considera la tendencia ascendente. La profundidad de la comprobación se indica en las propiedades. Vendrá muy bien para buscar retrocesos como puntos para entrar en la tendencia.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 09.09.2014
Fig. 1. Indicador Extrem_N
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14872
