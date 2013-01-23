Класс предназначен для локализации сообщений программ MQL5. Словом, всё что выводится в журнал функцией Print(), а также текстовые сообщения выводимые в Alert(), Comment(), MessageBox() можно сделать мультиязычными в одном коде.

Методы класса:

bool init(string progName, ENUM_LANGUAGES lang) - инициализировать объект. На вход подаём название программы и код языка из перечисления в файле LanguagesEnum.mqh.

- инициализировать объект. На вход подаём название программы и код языка из перечисления в файле LanguagesEnum.mqh. string tr(string str) - переводит строку str*.



- переводит строку str*. void print(string str) - печатает в журнале перевод строки str*.

- печатает в журнале перевод строки str*. void alert(string str) - выводит алерт с переведённой строкой*.

- выводит алерт с переведённой строкой*. void comment(string str) - выводит комментарий с переведённой строкой*.

- выводит комментарий с переведённой строкой*. int messageBox(string text, string caption=NULL, int flags=0) - выводит в окне сообщений переведённый текст*, также переводит заголовок окна*. Возвращает один из кодов возврата MessageBox(). Также как и MessageBox(), этот метод нельзя вызывать из пользовательских индикаторов.

- выводит в окне сообщений переведённый текст*, также переводит заголовок окна*. Возвращает один из кодов возврата MessageBox(). Также как и MessageBox(), этот метод нельзя вызывать из пользовательских индикаторов. * - Если в языковом файле нет перевода эквивалента - вернёт/выведет входящую строку.

Как использовать:

Файлы Translator.mqh и LanguagesEnum.mqh загрузить в папку MetaTrader 5\MQL5\Include. В первом находится сам класс, во втором - перечисление языков в соответствии со стандартом ISO 639 (на данном этапе в файле перечислены только те языки, на которые переведён терминал. При необходимости можно добавить код любого другого языка, желательно по стандарту ISO 639, чтобы не было путаницы).

Создать текстовый файл перевода на "свой" язык в формате Alias=Translation, где Alias - псевдоним переводимой строки и он же строка-аргумент с которым впоследствии вызываются методы класса, а Translation - текст перевода, который будет в итоге выведен.

Кодировка языкового файла(ов): UTF8(без BOM).



Название файла должно строго соответствовать следующему формату: <Название MQL5 кода>.<Код языка прописными латинскими>.ini. Например, текстовый файл с переводом на русский язык для кода MyCode должен называться MyCode.RU.ini. В конечном счёте, количество языковых файлов должно соответствовать количеству языков, на которые вы хотите переводить сообщения.



Созданные языковые файлы положить в папку MetaTrader 5\MQL5\Files\Languages.



В коде:

В коде (эксперте, индикаторе, скрипте) подключить файл переводчика (#include <Traslator.mqh>);



Создать объект. Например: CTranslator ru;

Добавить входной параметр для перевода . Например: input ENUM_LANGUAGES InpToLanguage = RU;



Инициализировать объект. Например: ru.init(MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME), InpToLanguage);

При необходимости использовать любой из методов. Например: ru.print("Your text").



Важно: если необходимый файл не существует или в файле нет подходящего алиаса, будет выведена строка, переданная методу в качестве аргумента.

В качестве наглядного примера прикреплён скрипт Sample.mq5 и два языковых файла к нему - для перевода на русский и японский языки. Результат работы скрипта (сначала запущен на графике с параметром перевода на русский, потом на японский):

Советы:

даже если нет ни одного языкового файла, все сообщения будут выведены на английском,

автоматом отпадает необходимость писать специальный файл для перевода на английский (тем, кто писал расширения под CMS Joomla вероятно понять проще - используется та же логика).



Хотя алиасы можно писать на любом языке и, кроме того, вместо целой фразы алиас может быть просто сокращением, лучше сразу писать на английском и без сокращений. Таким образом: