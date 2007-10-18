CodeBaseРазделы
Индикаторы

Trend - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Автор: Ramdass - Conversion only

 Определяет интенсивность и направление тренда.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7121

