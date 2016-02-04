Гистограмма, показывающая только минимальные спреды. Учитываются только свечи с момента запуска индикатора. Включены примеры скриптов для размещения ордеров buy или sell на минимальных спредах.

Индикатор резкого разворота к динамической смене направления. Как шаги в танго!