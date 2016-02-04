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Bounce Strength Indicator - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор силы отскока (BSI) демонстрирует силу отскока в соответствии с методом Вайкоффа.
После движения вверх актив двигается к консолидации на флэте с чистым уровнем поддержки. Следить за событиями на графике необходимо, когда цена приближается к уровню поддержки. Всплеск объема вблизи уровня поддержки, также известный как трамплин, — первый сигнал к тому, что восходящий тренд будет продолжаться и прорыв неизбежен.
Как измерить силу отскока?
Сила отскока вверх с минимумов:
(close - low ) * ( ceiling - low ) / range spread
Сила отскока вниз с максимумов:
(high - close) * ( high - floor ) / range spread
Мой метод измерения подразумевает следующее:
- Чем больше рост с низких позиций, тем сильнее давление покупателей.
- Чем сильнее падение с высоких позиций, тем сильнее сила продавцов.
Идея проста, но она позволила получить индикатор прорыва диапазона. Он будет работать только внутри диапазона.
- положительная гистограмма — показывает силу отскока вверх с минимумов;
- отрицательная гистограмма — показывает силу отскока вниз с максимумов;
- средняя линия — усредненная разница между плюсовой и минусовой гистограммами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13407
Индикатор показывает точку входа, следующую за разворотным баром.Проверка открытых ордеров с профитом
Скрипт перечисляет текущие открытые прибыльные ордера.
Гистограмма, показывающая только минимальные спреды. Учитываются только свечи с момента запуска индикатора. Включены примеры скриптов для размещения ордеров buy или sell на минимальных спредах.Tango Line
Индикатор резкого разворота к динамической смене направления. Как шаги в танго!