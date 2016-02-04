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Индикаторы

Tango Line - индикатор для MetaTrader 4

fxborg
fxborg

fxborg

16 кодов 15 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
8022
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор резкого разворота к динамической смене направления. Как шаги в танго! Он позволяет вам ранний вход в рынок.

Я написал Reversal Navi и выяснил, что линия buy может быть использована и как линия sell. Таким образом, я и создал этот индикатор. В будущем он будет скомбинирован с BSI.

Отображение:

  • линия танго (розовая линия) — середина диапазона, созданного после разворотного бара;
  • полоса — high и low диапазона.

линия танго

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13430

SpreadMIN SpreadMIN

Гистограмма, показывающая только минимальные спреды. Учитываются только свечи с момента запуска индикатора. Включены примеры скриптов для размещения ордеров buy или sell на минимальных спредах.

Bounce Strength Indicator Bounce Strength Indicator

BSI показывает силу отскока. Вдохновлен методом Вайкоффа.

Bounce Strength Indicator 2.0 с Tango Line Bounce Strength Indicator 2.0 с Tango Line

BSI показывает силу отскока. Сейчас он работает на тренде и использует вычисления индикатора Тango Line.

Future_Indicator Future_Indicator

Индикатор на основе скользящих средних, сдвинутых влево по отношению к графику.