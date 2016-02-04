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Tango Line - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор резкого разворота к динамической смене направления. Как шаги в танго! Он позволяет вам ранний вход в рынок.
Я написал Reversal Navi и выяснил, что линия buy может быть использована и как линия sell. Таким образом, я и создал этот индикатор. В будущем он будет скомбинирован с BSI.
Отображение:
- линия танго (розовая линия) — середина диапазона, созданного после разворотного бара;
- полоса — high и low диапазона.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13430
Гистограмма, показывающая только минимальные спреды. Учитываются только свечи с момента запуска индикатора. Включены примеры скриптов для размещения ордеров buy или sell на минимальных спредах.Bounce Strength Indicator
BSI показывает силу отскока. Вдохновлен методом Вайкоффа.
BSI показывает силу отскока. Сейчас он работает на тренде и использует вычисления индикатора Тango Line.Future_Indicator
Индикатор на основе скользящих средних, сдвинутых влево по отношению к графику.