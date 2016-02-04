Индикатор резкого разворота к динамической смене направления. Как шаги в танго! Он позволяет вам ранний вход в рынок.

Я написал Reversal Navi и выяснил, что линия buy может быть использована и как линия sell. Таким образом, я и создал этот индикатор. В будущем он будет скомбинирован с BSI.



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