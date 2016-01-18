CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1605
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов XRSX.ex5, ColorMETRO_XRSX.ex5 и VKW_Bands_Modify_XRSX.ex5.

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

VolatilityQuality VolatilityQuality

Ненормированный осциллятор, используемый как определитель трендов.

ATRSmoothed ATRSmoothed

Обычный Average True Range с возможностью сглаживания итоговой кривой дополнительным алгоритмом усреднения.

F_RSI F_RSI

Индикатор RSI с динамическими уровнями.

LeManTrendHist_HTF LeManTrendHist_HTF

Индикатор LeManTrendHist с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.