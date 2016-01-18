Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов XRSX.ex5, ColorMETRO_XRSX.ex5 и VKW_Bands_Modify_XRSX.ex5.

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF