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VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор VKW_Bands_Modify_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов ColorMETRO_Stochastic.mq5 и VKW_Bands_Modify_Stochastic.mq5.
Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF
VKW_Bands_Modify_Stochastic
Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_Stochastic.METRO_WPR_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_WPR.
METRO_Stochastic_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_Stochastic.HL_Average
Индикатор, отображающий уровни пивота, поддержки и сопротивления.