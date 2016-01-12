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Индикаторы

METRO_Sign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1886
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора METRO.

Рис.1. Индикатор METRO_Sign

Рис.1. Индикатор METRO_Sign

Exp_LeManTrendHist Exp_LeManTrendHist

Торговая система, построенная на сигналах индикатора LeManTrendHist.

VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF

Индикатор VKW_Bands_Modify_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Awesome_HTF_Signal Awesome_HTF_Signal

Индикатор Awesome_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Awesome_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Exp_ColorMETRO_XRSX Exp_ColorMETRO_XRSX

Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_XRSX.