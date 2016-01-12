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METRO_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора METRO.
Рис.1. Индикатор METRO_Sign
Exp_LeManTrendHist
Торговая система, построенная на сигналах индикатора LeManTrendHist.VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF
Индикатор VKW_Bands_Modify_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Awesome_HTF_Signal
Индикатор Awesome_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Awesome_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.Exp_ColorMETRO_XRSX
Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_XRSX.