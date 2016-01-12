Индикатор Awesome_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Awesome_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_XRSX.