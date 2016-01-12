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Exp_LeManTrendHist - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора LeManTrendHist. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения гистограммы.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора LeManTrendHist.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор VKW_Bands_Modify_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.VKW_Bands_Modify_HTF
Индикатор VKW_Bands_Modify с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора METRO.Awesome_HTF_Signal
Индикатор Awesome_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Awesome_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.