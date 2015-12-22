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Digital_CCI_Woodies_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Digital_CCI_Woodies с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Digital_CCI_Woodies.mq5.
Рис.1. Индикатор Digital_CCI_Woodies_HTF
Exp_Digital_CCI_Woodies
Торговая система с использованием индикатора Digital_CCI_Woodies.ColorMETRO_WPR
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора WPR.
ColorMETRO_WPR_HTF
Индикатор ColorMETRO_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorMETRO_WPR
Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_WPR.