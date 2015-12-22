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Индикаторы

Digital_CCI_Woodies_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1737
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Digital_CCI_Woodies с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Digital_CCI_Woodies.mq5.

Рис.1. Индикатор Digital_CCI_Woodies_HTF

Рис.1. Индикатор Digital_CCI_Woodies_HTF

Exp_Digital_CCI_Woodies Exp_Digital_CCI_Woodies

Торговая система с использованием индикатора Digital_CCI_Woodies.

ColorMETRO_WPR ColorMETRO_WPR

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора WPR.

ColorMETRO_WPR_HTF ColorMETRO_WPR_HTF

Индикатор ColorMETRO_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorMETRO_WPR Exp_ColorMETRO_WPR

Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_WPR.