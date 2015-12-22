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Exp_Digital_CCI_Woodies - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая система с использованием индикатора Digital_CCI_Woodies. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошла смена цвета облака.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Digital_CCI_Woodies.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H6:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

ColorMETRO_WPR ColorMETRO_WPR

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора WPR.

Digital_CCI_Woodies_Sign Digital_CCI_Woodies_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений линий индикатора Digital_CCI_Woodies.

Digital_CCI_Woodies_HTF Digital_CCI_Woodies_HTF

Индикатор Digital_CCI_Woodies с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorMETRO_WPR_HTF ColorMETRO_WPR_HTF

Индикатор ColorMETRO_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.