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ColorMETRO_Stochastic_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorMETRO_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorMETRO_Stochastic.mq5
Рис.1. Индикатор ColorMETRO_Stochastic_HTF
ColorMETRO_DeMarker_HTF
Индикатор ColorMETRO_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorMETRO_Stochastic
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора Stochastic.
Exp_ColorMETRO_Stochastic
Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_Stochastic.iCCI_NR
Бесшумный индикатор CCI.