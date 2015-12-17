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Exp_ColorMETRO_Stochastic - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_Stochastic. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошла смена цвета облака.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorMETRO_Stochastic.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор ColorMETRO_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorMETRO_DeMarker_HTF
Индикатор ColorMETRO_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Бесшумный индикатор CCI.Exp_iCCI_NR
Торговая система с использованием индикатора iCCI_NR.