CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_Beginner - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3043
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
exp_beginner.mq5 (7.85 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.33 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
beginner.mq5 (7.2 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Beginner. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной точки.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Beginner.ex5  в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

В этом эксперте добавлена возможность отображения индикатора, используемого в эксперте на текущем графике напрямую из эксперта без необходимости вручную накидывать этот индикатор на график. Это оказывается достаточно удобным, так как индикатор на графике возникает на графике автоматически, после установки эксперта на график и этот индикатор всегда имеет входные параметры, тождественные входным параметрам эксперта. Индикатор присутствует на графике только если его таймфрейм совпадает с таймфреймом графика! 

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

 

 

Beginner Beginner

Простой, семафорный индикатор для открывания позиций

ytg_MA_TF ytg_MA_TF

Скользящая средняя с выбором TF.

ColorCoppock ColorCoppock

Данный индикатор был создан Эдвардом Коппоком в 1962 г. Он показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи (в оригинале только для покупки).

TDI-2 TDI-2

Индикатор «Индекс обнаружения тренда» - это измененный индикатор TDI.