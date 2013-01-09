Торговая система, построенная на сигналах индикатора Beginner. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной точки.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Beginner.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

В этом эксперте добавлена возможность отображения индикатора, используемого в эксперте на текущем графике напрямую из эксперта без необходимости вручную накидывать этот индикатор на график. Это оказывается достаточно удобным, так как индикатор на графике возникает на графике автоматически, после установки эксперта на график и этот индикатор всегда имеет входные параметры, тождественные входным параметрам эксперта. Индикатор присутствует на графике только если его таймфрейм совпадает с таймфреймом графика!

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования