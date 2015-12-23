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Максимум, минимум и закрытие предыдущего дня - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает максимум, закрытие и минимум предыдущего дня. Эти уровни обычно используются трейдерами в качестве поддержки/сопротивления. Индикатор отрисовывает их и оставляет промежуток между днями на графике, чтобы нагляднее отметить начало нового дня.
Обновление 1: теперь индикатор поддерживает сдвиг по времени. То есть, если ваш брокер находится в GMT+2, установите временной сдвиг на -2, чтобы получить значения для GMT0.
Обновление 2: устранена небольшая ошибка, когда индикатор не отрисовывал линии при наступлении понедельника.
Сдвиг -2:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14410
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