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Индикаторы

Максимум, минимум и закрытие предыдущего дня - индикатор для MetaTrader 4

Alexandre Borela
Alexandre Borela

Alexandre Borela

4.8 (235)
MQL5 Products: https://www.mql5.com/en/users/frankunique/seller
14 продуктов 2 кода 8 тем 329 комментариев
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14395
Рейтинг:
(51)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор показывает максимум, закрытие и минимум предыдущего дня. Эти уровни обычно используются трейдерами в качестве поддержки/сопротивления. Индикатор отрисовывает их и оставляет промежуток между днями на графике, чтобы нагляднее отметить начало нового дня.

Обновление 1: теперь индикатор поддерживает сдвиг по времени. То есть, если ваш брокер находится в GMT+2, установите временной сдвиг на -2, чтобы получить значения для GMT0.

Обновление 2: устранена небольшая ошибка, когда индикатор не отрисовывал линии при наступлении понедельника.

 

Сдвиг -2:


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14410

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