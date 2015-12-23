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Индикаторы

ZigZag Dual Buffer - индикатор для MetaTrader 4

mwtrade
mwtrade

mwtrade

1 код 2 темы 4 комментария
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5408
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(12)
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Индикатор ZigZag, использующий двойные буферы для хранения данных о точках максимумов и минимумов. Точка считается новым максимумом/минимумом, если ее high/low выше/ниже, чем для N предыдущих баров. Параметр N - количество учитываемых баров, Bars. Значение по умолчанию 2.

 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14331

Простой Max-Min канал с уклоном Простой Max-Min канал с уклоном

Фактически, это канал Дончиана с уклоном. Если xslope=0, он становится обычным каналом Дончиана. Используется скользящая средняя моментума.

Close At Time Close At Time

Close At Time — советник, который закрывает открытые позиции, или удаляет отложенные ордера, или делает и то, и другое. Также вы можете уточнить, как они должны быть закрыты - по символу, по "магическому числу" или по номеру тикета.

Одновременная покупка и продажа Одновременная покупка и продажа

Советник реализует стратегию сетки путем одновременного размещения ордеров Buy и Sell.

iFibonacci iFibonacci

Индикатор строит инструменты Фибоначчи: Откат, Дугу, Веер, Расширение, Временные зоны. Основан на индикаторе ZigZag.