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Одновременная покупка и продажа - эксперт для MetaTrader 4
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Допустим, трейдер входит в рынок с позициями Buy и Sell по активу, когда валюта находится на уровне, скажем 100. Затем цена сдвигается к отметке 200. При этом покупка за 100 будет выигрышной, а продажа - убыточной. Мы закрываем нашу сделку покупки, и прибыль в 100 единиц переходит на наш счет. Продажа при этом приносит потерю в 100 единиц.
При использовании сетки вы должны быть уверены, что заработаете на любом движении рынка. Чтобы это сделать, снова войдите в сделки Buy и Sell. Теперь, для удобства, давайте предположим, что цена снова движется к уровню 100.
Вторая продажа принесет вам +100, а вторая покупка — -100. В соответствии с правилами, можно закрыть позицию на продажу, и очередные 100 перейдут на ваш счет. В итоге на этой точке мы получаем общую прибыль 200.
Теперь первая сделка на продажу, которая осталась активной, отодвинулась от уровня 200 к уровню 100, и сейчас находится на позиции безубыточности.
По сумме четырех сделок мы получаем прибыль: по первому Buy +100; по второму Sell +100; по первому Sell 0, и по второму Buy -100. Общая прибыль составила +100. Мы можем удалить все ордера и выпить бокал шампанского.
Есть множество других движений рынка, которые делают прибыльной эту непонятную на первый взгляд активность по одновременной покупке и продаже.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14371
Индикатор ZigZag, использующий двойные буферы для хранения данных о точках максимумов и минимумов.Простой Max-Min канал с уклоном
Фактически, это канал Дончиана с уклоном. Если xslope=0, он становится обычным каналом Дончиана. Используется скользящая средняя моментума.
Индикатор строит инструменты Фибоначчи: Откат, Дугу, Веер, Расширение, Временные зоны. Основан на индикаторе ZigZag.Максимум, минимум и закрытие предыдущего дня
Индикатор показывает максимум, закрытие и минимум предыдущего дня с временным сдвигом.