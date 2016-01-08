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Exp_ColorBears - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1754
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_colorbears.mq5 (8.59 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
colorbears.mq5 (8.15 KB) просмотр
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorBears. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета гистограммы индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorBears.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H12:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

ColorBearsCandle ColorBearsCandle

Индикатор ColorBears в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора ColorBears соответствующих ценовых таймсерий.

ColorBears_HTF ColorBears_HTF

Индикатор ColorBears с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorBulls_HTF ColorBulls_HTF

Индикатор ColorBulls с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorBullsCandle ColorBullsCandle

Индикатор ColorBulls в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора ColorBulls соответствующих ценовых таймсерий.