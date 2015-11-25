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DotsSign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
TrendLaboratory
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора Dots.
Рис.1. Индикатор DotsSign
Dots
Трендовый индикатор, располагающийся непосредственно на ценовом графике.Ultra_Oscillator_HTF
Индикатор Ultra_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора Super_Trend.Exp_ColorXCCXCandle
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