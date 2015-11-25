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Индикаторы

DotsSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2220
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

TrendLaboratory

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора Dots.

Рис.1. Индикатор DotsSign

Рис.1. Индикатор DotsSign

Dots Dots

Трендовый индикатор, располагающийся непосредственно на ценовом графике.

Ultra_Oscillator_HTF Ultra_Oscillator_HTF

Индикатор Ultra_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Super_TrendSign Super_TrendSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора Super_Trend.

Exp_ColorXCCXCandle Exp_ColorXCCXCandle

Эксперт Exp_ColorXCCXCandle построен на основе изменения цвета свечек индикатора ColorXCCXCandle.