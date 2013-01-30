Ставь лайки и следи за новостями
Momentum Color Fill - индикатор для MetaTrader 5
Технический индикатор Моментум измеряет изменение цены финансового инструмента за определенный промежуток времени. Моментум вычисляется как отношение цены сегодня к цене в определенный период времени назад.
Когда индикатор Моментум находится над/под "уровнем линии" он заполняется цветом. Дополнительный входной параметр - это "уровень линии" для определения того, как должен быть раскрашен индикатор.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/934
