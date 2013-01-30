CodeBaseРазделы
Индикаторы

Momentum Color Fill - индикатор для MetaTrader 5

Просмотров:
3277
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Технический индикатор Моментум измеряет изменение цены финансового инструмента за определенный промежуток времени. Моментум вычисляется как отношение цены сегодня к цене в определенный период времени назад.

Когда индикатор Моментум находится над/под "уровнем линии" он заполняется цветом. Дополнительный входной параметр - это "уровень линии" для определения того, как должен быть раскрашен индикатор.

Картиника:

Momentum Color Fill

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/934

