Momentum Color Fill

Технический индикатор Моментум измеряет изменение цены финансового инструмента за определенный промежуток времени. Моментум вычисляется как отношение цены сегодня к цене в определенный период времени назад.

Когда индикатор Моментум находится над/под "уровнем линии" он заполняется цветом. Дополнительный входной параметр - это "уровень линии" для определения того, как должен быть раскрашен индикатор.

