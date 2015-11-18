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geTrendOsc_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор geTrendOsc с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора geTrendOsc.mq5.
Рис.1. Индикатор geTrendOsc_HTF
Индикатор, рисующий свечки индикатора JMACandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.XMA_Range_Channel
Канал, образованный двумя средними, построенными на усреднениях High и Low таймсерий. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов JMA, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.VininI_BB
Индикатор, помогающий рассчитать безопасный уровень стопов для открытых позиций.