Индикатор, рисующий свечки индикатора JMACandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Канал, образованный двумя средними, построенными на усреднениях High и Low таймсерий. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом.