Реальный автор:

Николай Косицин

Индикаторы 2pbIdeal1MA.mq5 и 2pbIdeal3MA.mq5 - это скользящие средние, автором алгоритма усреднения в которых является Neutron.

Во втором индикаторе 2pbIdeal3MA этот алгоритм усреднения использован три раза. Для каждого усреднения в индикаторах использовано по два входных параметра для грубого и точного усреднения. Индикаторы представляют собой скользящие средние для регистрации краткосрочного и долговременного трендов соответственно. Простейшая система их использования основана на пересечениях медленной средней с быстрой средней.



Впервые эти индикаторы были выполнены на MQL4 и опубликованы в Code Base на mql4.com 26.01.2009.