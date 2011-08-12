CodeBaseРазделы
Индикаторы

2pbIdealMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3222
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Николай Косицин

Индикаторы 2pbIdeal1MA.mq5 и 2pbIdeal3MA.mq5 - это скользящие средние, автором алгоритма усреднения в которых является Neutron.

Во втором индикаторе 2pbIdeal3MA этот алгоритм усреднения использован три раза. Для каждого усреднения в индикаторах использовано по два входных параметра для грубого и точного усреднения. Индикаторы представляют собой скользящие средние для регистрации краткосрочного и долговременного трендов соответственно. Простейшая система их использования основана на пересечениях медленной средней с быстрой средней.

Впервые эти индикаторы были выполнены на MQL4 и опубликованы в Code Base на mql4.com 26.01.2009.

Пересечения двух мувингов

