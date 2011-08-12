Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
2pbIdealMA - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3222
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Николай Косицин
Индикаторы 2pbIdeal1MA.mq5 и 2pbIdeal3MA.mq5 - это скользящие средние, автором алгоритма усреднения в которых является Neutron.
Во втором индикаторе 2pbIdeal3MA этот алгоритм усреднения использован три раза. Для каждого усреднения в индикаторах использовано по два входных параметра для грубого и точного усреднения. Индикаторы представляют собой скользящие средние для регистрации краткосрочного и долговременного трендов соответственно. Простейшая система их использования основана на пересечениях медленной средней с быстрой средней.
Впервые эти индикаторы были выполнены на MQL4 и опубликованы в Code Base на mql4.com 26.01.2009.
Индикатор формирует сигналы входа в рынок и рисует линию размещения ордеров Stop Loss.RSTL
Опорная "медленная" линия тренда RSTL (Reference Slow Trend Line).
Индикатор рисует на графике уровни Фибоначчи на основе ценового диапазона заданного количества баров.JJurX
Медленная адаптивная линия тренда c ультралинейным и JMA-усреднениями.