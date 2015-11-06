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Simple Levels - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Tkach
Vladimir Tkach

Vladimir Tkach

4 (52)
YouTube channel with video manuals https://www.youtube.com/user/tka400/videos
24 продукта 8 кодов 6 тем 738 комментариев
| Russian English Español Deutsch 日本語
Просмотров:
7280
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт торгует пробой или отбой от линий поддержки/сопротивления. Линии задаются трейдером вручную, с помощью объекта "Трендовая линия" на панели инструментов.

Доступны два режима торговли:

  • Отбой от линии. В этом случае покупка при касании ценой линии поддержки (когда цена открытия бара выше линии), задается стрелкой "вверх". Продажа при касании ценой линии сопротивления (цена открытия бара ниже линии), задается стрелкой "вниз".
  • Пробой линии. Покупка и продажа, соответственно, при пересечении линии сопротивления и поддержки, задается стрелкой ↕.

Для облегчения визуального восприятия линиям задается цвет в зависимости от угла наклона, а также нулевая толщина в случае задания несовместных направлений торговли от нее. В этом случае линия считается отключенной, и торговля от нее не ведется. Для упрощения задания горизонтальной линии предусмотрено ее автоматическое приведение в горизонт после перемещения трейдером ее второй задающей точки влево от первой задающей точки.

Several Moving Average Several Moving Average

Индикатор с несколькими Moving Average.

ClusterBox - вертикальное сечение рынка ClusterBox - вертикальное сечение рынка

Отображение тикового объема свечи в виде кластеров.

Close_all-e Close_all-e

Скрипт, закрывающий ордера и (или) удаляющий отложенные ордера.

Элементарный трейлинг-стоп Элементарный трейлинг-стоп

Элементарный трейлинг-стоп, способный различать среди ордеров "свои" ордера по комментарию и/или меджику. Также трейлинг различает инструмент, который необходимо трейлить.