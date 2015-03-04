CodeBaseРазделы
7 MA v2 - индикатор для MetaTrader 4

Михаил
13134
(12)
Рисует на графике 7 MA-шек. Можно выбирать метод (SMA, SMMA, EMA, LWMA), периоды, цвета, стили.

Добавлена возможность отключения линий.

7 MA

