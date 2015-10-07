Индикатор XKRI в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом XKRI соответствующих ценовых таймсерий.

Индикатор Laguerre с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор LaguerreVolume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Эксперт Exp_LaguerreFilter со входом при пересечении быстрой и медленной линий индикатора LaguerreFilter.