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LaguerreFilter_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор LaguerreFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LaguerreFilter.mq5.
Рис.1. Индикатор LaguerreFilter_HTF
Laguerre_HTF
Индикатор Laguerre с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XKRICandle
Индикатор XKRI в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом XKRI соответствующих ценовых таймсерий.
LaguerreVolume_HTF
Индикатор LaguerreVolume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_LaguerreFilter
Эксперт Exp_LaguerreFilter со входом при пересечении быстрой и медленной линий индикатора LaguerreFilter.