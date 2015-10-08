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Laguerre_PlusDi_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Laguerre_PlusDi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Laguerre_PlusDi.mq5.
Рис.1. Индикатор Laguerre_PlusDi_HTF
Exp_LaguerreFilter
Эксперт Exp_LaguerreFilter со входом при пересечении быстрой и медленной линий индикатора LaguerreFilter.LaguerreVolume_HTF
Индикатор LaguerreVolume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Laguerre_MinusDi_HTF
Индикатор Laguerre_MinusDi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Laguerre_ROC_HTF
Индикатор Laguerre_ROC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.