Индикатор Laguerre с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор LaguerreFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Эксперт Exp_LaguerreFilter со входом при пересечении быстрой и медленной линий индикатора LaguerreFilter.

Индикатор Laguerre_PlusDi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.