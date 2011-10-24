CodeBaseРазделы
Индикаторы

Laguerre Filter - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3609
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор из двух скользящих средних из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading". Красная скользящая средняя - это сам фильтр, представляющий собой индикатор среднесрочных трендов. В качестве фильтра быстрых трендов используется синяя скользящая средняя с простейшим механизмом усреднения.

Индикатор Laguerre Filter

