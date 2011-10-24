Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Laguerre Filter - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3609
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор из двух скользящих средних из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading". Красная скользящая средняя - это сам фильтр, представляющий собой индикатор среднесрочных трендов. В качестве фильтра быстрых трендов используется синяя скользящая средняя с простейшим механизмом усреднения.
Скользящая средняя с использованием алгоритма линейной регрессии.XADX
Более информативный индикатор среднего направленного движения ADX (Average Directional Index) с возможностью выбора алгоритма усреднения из десяти возможных вариантов.
Индикатор из двух скользящих средних (Lead и его EMA-усреднение) на одном графике из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".Класс нейронной сети MLP
Класс CNetMLP реализует многослойный персептрон (MLP).