CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TrendEnvelopes_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7234
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: igorad

Индикатор показывает тренд.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7535

V-T&B V-T&B

Индикатор V-T&B.

valasholic13 v2.5 valasholic13 v2.5

Индикатор valasholic13 v2.5.

RPoint RPoint

Это качественный зигзаг на основе HiLo.

RFTL RFTL

Reference Fast Trend Line (RFTL)- опорная быстрая линия тренда, являeтся откликом цифрового фильтра FATL на входной ряд цен, взятый с задержкой, равной соответствующему интервалу Найквиста 1/2F.