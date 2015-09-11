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Instantaneous_TrendFilter_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Instantaneous_TrendFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Instantaneous_TrendFilter.mq5.
Рис.1. Индикатор Instantaneous_TrendFilter_HTF
DayExtremumZones
Индикатор зон экстремумов дня. Включена возможность гибкой настройки параметров.ind_aMU_HTF
Индикатор ind_aMU с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_Instantaneous_TrendFilter
Эксперт Exp_Instantaneous_TrendFilter со входом при изменении цвета облака индикатора Instantaneous_TrendFilter.Instantaneous_TrendFilterSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового фильтра на скользящих средних.