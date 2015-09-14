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Индикаторы

ColorJ2JMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1733
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorJ2JMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorJ2JMA.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorJ2JMA_HTF

Рис.1. Индикатор ColorJ2JMA_HTF

iVAR_HTF iVAR_HTF

Индикатор iVAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Instantaneous_TrendFilterSign Instantaneous_TrendFilterSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового фильтра на скользящих средних.

ColorJ2JMAStDev ColorJ2JMAStDev

Индикатор ColorJ2JMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

J2JMACandle J2JMACandle

Индикатор J2JMA в свечном виде.