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Индикаторы

iVAR_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3325
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
iVAR.mq5 (13.04 KB) просмотр
ivar_htf.mq5 (9.48 KB) просмотр
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Индикатор iVAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора iVAR.ex5.

Рис.1. Индикатор iVAR_HTF

Рис.1. Индикатор iVAR_HTF

Instantaneous_TrendFilterSign Instantaneous_TrendFilterSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового фильтра на скользящих средних.

Exp_Instantaneous_TrendFilter Exp_Instantaneous_TrendFilter

Эксперт Exp_Instantaneous_TrendFilter со входом при изменении цвета облака индикатора Instantaneous_TrendFilter.

ColorJ2JMA_HTF ColorJ2JMA_HTF

Индикатор ColorJ2JMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorJ2JMAStDev ColorJ2JMAStDev

Индикатор ColorJ2JMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.